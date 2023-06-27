Combaten drogadicción de menores

FRONTERA COAH-. La Pronnif está trabajando arduamente con el Estado en cuanto al programa “Si me drogo, me daño” a fin de combatir los índices de casos de adolescentes que tienen problemas de drogadicción, en Frontera es poco el índice.



Lo anterior lo dio a conocer Norma Guadalupe Leija Martínez; titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, dijo que se han atenido situaciones de este índole, no es un índice elevado y la atención ha sido por iniciativa del adolescente en compañía de su representante legal, ya sea madre o padre, se les canaliza para que reciban la atención necesaria con expertos en este problema con el fin de que salgan adelante.

La titular de la Pronnif mencionó que el servicio es gratuito y exhortó a la población a acercarse pues están en la mejor disposición de apoyarles, sobre todo si se trata de los menores de edad.

Mencionó que en Frontera el índice no rebasa ni el 20% son adolescentes entre 13 y 16 años de edad que afortunadamente han tenido el valor de decirles a las personas de confianza solicitándoles ayuda, para evitar que su cuerpo se sea dañado.