Combatirá Frontera suicidios

FRONTERA COAH-. Para combatir el suicidio el alcalde Roberto Piña contempla implementar un programa piloto llamado "Chavo ponte vivo", esto con apoyo de psicólogos y del 105% Batallón de Infantería.

El presidente municipal lamentó lo ocurrido en días pasados, es un problema grave en el que se necesita actuar, sacar a los jóvenes de las computadoras porque eso no les hace nada bien.

Comentó que en los celulares tienen acceso a juegos y programas extraños donde los inducen a actuar, por ello es importante buscar apoyo de psicólogos de la Ciudad de México y Guadalajara para implementar el programa piloto, esta semana empezarán a ver las actividades a implementarse.

"No es un problema meramente de Frontera, no es un tema de nivel socioeconómico, no tiene que ver con dinero ni poder adquisitivo, más bien es un tema de emociones, de afecto de pertenencias", comentó el alcalde.

Dijo que los jóvenes se sienten solos, hizo una pausa esperó que su hija se levantara, le hizo saber que estaba con ella, platicó con ella, para reforzar la comunicación, después de la pandemia se descuidó por completo el estado emocional de los jóvenes.

Hay que buscar la manera de cómo meterse a su cabeza y buscar cómo pueden salir, pues no es posible que un joven se quite la vida por una decepción amorosa cuando apenas está empezando a vivir.

"No sé qué tengamos que hacer pero lo que se tenga que hacer se hará, psicólogos, especialistas, hay que desempolvar las canchas, darles los balones que apaguen el celular, eso de poner internet en todas las plazas no, quítaselo, está bien lo del internet pero con supervisión por todo el acceso que tienen, el 80% de las cosas que están ahí", comentó.