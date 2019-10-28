Comercian con pitones

FRONTERA., COAH.-“El municipio debe poner más atención a quienes acuden a las pulgas, toda vez que el pasado domingo recibí un mensaje de los comerciantes quienes se quejaron de un par de jóvenes quienes ofrecían fotografías con una víbora de las denominadas “pitón” poniendo en riesgo a quienes solicitaban el servicio”.

Denuncia Melba Farías el uso de animales peligrosos en la pulga de la Borja.

Melba Farías Zambrano, líder de los comerciantes y Diputada Federal dijo que recibió el reporte y de forma inmediata solicitó el apoyo del jefe de inspectores del municipio Ricardo Hernández, toda vez que los dos jóvenes quienes traían consigo dos víboras pitón, aseguraban que tenían permiso municipal, lo cual no era verdad.

Dijo que fue la señora Doris Zapata quien denunció vía redes sociales a estos jóvenes, quienes ponían la víbora encima de los transeúntes y les tomaban una fotografía a cambio de 25 pesos, situación que puso en riesgo a la población, pues ese tipo de animales requiere un cuidado especial para evitar que causen daño a quienes los manipulan.

Mencionó que al dialogar con los jóvenes, ambos aseguraron que tenían permiso del municipio para realizar las fotos, pero no quisieron mostrarlo, por lo que fueron retirados de manera inmediata.

La líder de los comerciantes dijo que es muy importante que se ponga atención en este tipo de hechos, ya que en reiteradas ocasiones se presentan shows en donde se muestran animales peligrosos, solo pueden ser manejados por personal especializado.

Así mismo dijo que los permisos para trabajar con animales están prohibidos en Coahuila, además la portación de los mismos debe estar supervisada por SEMARNAT y PROFEPA para evitar riesgos.