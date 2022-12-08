Compactan calles de la colonia EMD

Avanza la obra de compactación de calles en la colonia Esteban Martínez, el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya hizo una inspección de la obra que beneficiará a los habitantes de este sector.

Son en total 22 mil metros cuadrados de compactación, iniciaron con 2 mil metros cuadrados en las calle Rosas y Rogelio Montemayor, con esta obra se buscará que se implemente una ruta de transporte por que no la hay y los vecinos tienen que caminar largas distancias hasta llegar a la carretera 30 para tomar el transporte.

El alcalde comentó que los tramos del libramiento hasta esa zona de Frontera no tienen drenaje, eso impide hacer muchas cosas pero no del todo porque ya se trabaja en la compactación de esas calles principales de la colonia que estaban muy deterioradas, se hizo un estudio por ingenieros de Rebasa y de gente del Grupo Industrial Monclova que siguen al tanto de este proyecto.

Piña Amaya, señaló que no solo es compactar tierra, se tiene cal y el material es una especie de tratamiento especial que se mezcla en seco, se hace por capas ahora si entra el proceso del agua y tiene durabilidad buena.

“Estamos a 8 de diciembre y en la administración que nos toca presidir seguimos haciendo obra pública por el ejercicio ordenado de presupuestos de la administración municipal, era una necesidad muy sentida por los vecinos de esta colonia y estamos entrando ene te proceso”, señaló el alcalde.

Dijo que estas zonas están muy marginadas, están lejos de la mancha urbana pero son en las que más se tiene que trabajar pues mencionó que en este mismo sector hay vecinos que tenían toda la vida pidiendo extensión de agua potable y ya se les hizo.