Comprarán terrenos del Parque Industrial

FRONTERA COAH.- El empresario Gerardo Oyervides ya llegó a un acuerdo con los propietarios de los predios que invadió para la construcción de un parque industrial, se hará la compra-venta de 13 mil 524 metros de terreno a cerca de 20 propietarios que son los afectados, así lo comentó Miguel Huitrón; regidor de Fomento Agropecuario.

El Ayuntamiento de Frontera estuvo muy al pendiente de la situación y se dio seguimiento, como se recordará las personas afectadas por la invasión de sus predios en el rancho "La Polka" que colinda con el Ejido San Juan Bautista, se acercaron al municipio de Frontera, ya que son tierras de la ciudad.

Los propietarios de estos terrenos invadidos son aproximadamente 20 que exigían al empresario que retirara la barda que construyó y que invadía sus predios o que les comprara la totalidad de sus terrenos ya que quedarse con una mínima parte no les es conveniente.

El regidor comentó que se peleó hasta que se llegó el acuerdo de compra-venta, se hizo un avaluó que pagó el mismo empresario y pagaba el metro cuadrado a 60 pesos y un segundo avaluó donde pagaba más.

“Afortunadamente el señor pagará 125 pesos el metro cuadrado, con eso se hizo una minuta donde se comprometen a respetar ese acuerdo, tendrán junta en el ejido y con eso sacan el acuerdo, el documento firmado porque son tierras de uso común, cederán los derechos”, señaló el regidor.