Comprueba taxista antidoping erróneo

CASTAÑOS., COAH.- Juan Tovar, taxista del municipio de Castaños solicitó al departamento de transporte y vialidad que le entreguen su oficio de doping negativo para que pueda renovar su licencia de conducir, toda vez que en un examen realizado en el DIF le dio resultado positivo a cocaína y al ser este resultado erróneo, acudió a un laboratorio particular para que le rehicieran el estudio, el cual salió negativo, sin embargo no le quisieron entregar la certificación.

Juan Tovar, taxista de la base radio taxis Castaños, comentó que le urge que le entreguen el certificado para poder prestar el servicio, toda vez que de lo contrario en recaudación de rentas no le pueden realizar el trámite de renovación de la misma, acusando al Director de Transporte de tomar una actitud revanchista con él.

Comentó que para trabajar requiere el gafete de antidoping negativo para poder hacer su trámite, incluso aseguró que les llevó el resultado del laboratorio particular, pero no se lo tomaron en cuenta, situación que no ha permitido que reanude el servicio y lleve el sustento a su familia.

Dijo que tiene seis años trabajando en el municipio de Castaños como Taxista y nunca había tenido problemas de este tipo, sin embargo en esta ocasión Ramiro Carreón, Director de Transporte se niega a apoyarlo aun cuando cuenta con las pruebas necesarias para determinar que él no consume ninguna droga.

"Yo solo quiero que me dejen trabajar, hace poco tuve un accidente y pagué más de 10 mil pesos, yo estoy en regla y si no he renovado mi licencia es porque no me han dado el gafete, les pido que me lo entreguen, yo no consumo drogas, por lo que considero injusta esta medida en mi contra".