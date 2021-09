Con buena educación no es necesario el aborto

FRONTERA., COAH.- "Si se educa de buena manera a niños y niñas no tendríamos que estar legislando a favor o en contra del aborto, yo soy muy respetuoso de ese tipo de temas donde cada persona tiene su propia elección, pero creo que es por medio de la educación y los valores familiares que se puede evitar llegar a embarazos no deseados o abusos sexuales donde es la mujer quien tiene que decidir en caso de quedar embarazada si se queda con el hijo o no".

El presidente Municipal Florencio Siller Linaje dijo que el tema de la legalización del aborto es un tema complejo del que no se puede emitir una declaración a la ligera, lo anterior debido a que las circunstancias que llevan a una mujer a practicarse un aborto son distintas y es decisión de cada persona el aceptar o no realizar esta acción.

Comentó que la determinación de despenalizar el aborto es favorable o desfavorable de acuerdo a la situación vivida por cada mujer, por lo que sería favorable el formar una sociedad integrada en todos los aspectos, siendo el punto base la educación y el impulso por ser mejores personas y evitar en un futuro tener que tomar decisiones drásticas como es abortar o no.

"Formar niños y jóvenes con principios morales y una buena educación sería un buen precedente para evitar casos de violación o embarazos no deseados, yo respeto la decisión que se haya tomado en cuanto a este tema, pero definitivamente creo que, si tanto la sociedad como los padres de familia y las instituciones educativas hacemos lo propio, formaremos mejores personas, respetuosas de los demás".