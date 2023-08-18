Contactanos

Coahuila

Concluye curso “Verano Dance”

Acompaña alcalde Beto Villarreal a las niñas y anuncian incluir esta disciplina los fines de semana.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 18 agosto, 2023 - 07:48 p.m.
Concluye curso “Verano Dance”
Las familias agradecieron al alcalde por su interés de diversificar las disciplinas deportivas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez acompañó al Departamento de Arte-Cultura y deportes al cierre del curso de Verano Dance que se acercó a las niñas y adolescentes de Cuatro Ciénegas.

Las familias agradecieron al alcalde por su interés de diversificar las disciplinas deportivas y acercar este tipo de arte del ballet.

La directora de Arte y cultura w García y de Deportes el profesor Ovidio González reconocieron la labor de la coach Margot Garza Franco maestra certificada por la SEP y en docencia de la danza se dedica al 100% a la enseñanza de la danza clásica, acrobática, danza aérea, contorsión y competencia.

Durante el cierre del curso de verano impartido durante 2 semanas en Cuatro Ciénegas se incluyó el Ballet Petit que es el de iniciación a la danza clásica y las niñas más grandes de 7 años en adelante fue más acrobático y de hip hop.

Margot Franco manifestó qué hay planes a futuro para las niñas y con apoyo del alcalde Beto Villarreal se pretende continuar las clases a lo mejor un fin de semana o 2 cada mes según la integración de grupos de niñas y de los padres de familia porque ya se tiene disponible en calidad de prestación un salón en la casa de la cultura a partir de Septiembre interesadas enviar un WhatsApp al 8110769855, el cupo es limitado.

Dijo que su escuela MdStudio está en San Buenaventura donde también están las puertas abiertas para cualquier niña de Cuatro Ciénegas que desee asistir a una formación un poco más completa, la escuela ya tiene 3 años establecidos.

1 / 4
Concluye curso “Verano Dance”
Verano Dance, acercó a las niñas y adolescentes de Cuatro Ciénegas.
2 / 4
Concluye curso “Verano Dance”
Hay planes a futuro para las niñas y con apoyo del alcalde Beto Villarreal se pretende continuar las clases
3 / 4
Concluye curso “Verano Dance”
El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez acompañó al Departamento de Arte-Cultura y deportes al cierre del curso.
4 / 4
Concluye curso “Verano Dance”
Se incluyó el Ballet Petit que es el de iniciación a la danza clásica.

  • Concluye curso “Verano Dance”

    Verano Dance, acercó a las niñas y adolescentes de Cuatro Ciénegas.

  • Concluye curso “Verano Dance”

    Hay planes a futuro para las niñas y con apoyo del alcalde Beto Villarreal se pretende continuar las clases

  • Concluye curso “Verano Dance”

    El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez acompañó al Departamento de Arte-Cultura y deportes al cierre del curso.

  • Concluye curso “Verano Dance”

    Se incluyó el Ballet Petit que es el de iniciación a la danza clásica.

  • Concluye curso “Verano Dance”
  • Concluye curso “Verano Dance”
  • Concluye curso “Verano Dance”
  • Concluye curso “Verano Dance”
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados