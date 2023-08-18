Concluye curso “Verano Dance”

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez acompañó al Departamento de Arte-Cultura y deportes al cierre del curso de Verano Dance que se acercó a las niñas y adolescentes de Cuatro Ciénegas.

Las familias agradecieron al alcalde por su interés de diversificar las disciplinas deportivas y acercar este tipo de arte del ballet.

La directora de Arte y cultura w García y de Deportes el profesor Ovidio González reconocieron la labor de la coach Margot Garza Franco maestra certificada por la SEP y en docencia de la danza se dedica al 100% a la enseñanza de la danza clásica, acrobática, danza aérea, contorsión y competencia.

Durante el cierre del curso de verano impartido durante 2 semanas en Cuatro Ciénegas se incluyó el Ballet Petit que es el de iniciación a la danza clásica y las niñas más grandes de 7 años en adelante fue más acrobático y de hip hop.

Margot Franco manifestó qué hay planes a futuro para las niñas y con apoyo del alcalde Beto Villarreal se pretende continuar las clases a lo mejor un fin de semana o 2 cada mes según la integración de grupos de niñas y de los padres de familia porque ya se tiene disponible en calidad de prestación un salón en la casa de la cultura a partir de Septiembre interesadas enviar un WhatsApp al 8110769855, el cupo es limitado.

Dijo que su escuela MdStudio está en San Buenaventura donde también están las puertas abiertas para cualquier niña de Cuatro Ciénegas que desee asistir a una formación un poco más completa, la escuela ya tiene 3 años establecidos.