Concluye entrega de acumuladores

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El reconocido programa implementado por el alcalde Beto Villarreal como proveedor de acumuladores para alimentar la energía de paneles solares, fue todo un éxito en Cuatro Cienegas.

El departamento de Desarrollo Rural, encabezado por el regidor Catarino Rodríguez Godina y dirigido por el Ing. Luis Enrique Rodríguez Macías, dio a conocer que con la entrega de acumuladores energéticos a los habitantes del ejido Cuates de Australia, concluyó la jornada de repartición de este apoyo.

"Hemos dado fin a las tareas de entrega de los acumuladores energéticos para paneles solares a los ejidos: Madero, Estanque de Palomas, Cuates de Australia, Reforma y Cerros Prietos, cumpliendo así con las instrucciones de nuestro alcalde el Ing. Humberto Villarreal" informó el regidor.

Son apoyos directos a las familias que habitan en el sector rural para generar energía solar a sus viviendas, todo encaminado a acciones de beneficio social mediante un sistema de aprovechamiento de energía idóneo para zonas donde el tendido eléctrico no llega, la infraestructura no requiere ningún combustible para su funcionamiento y la energía solar fotovoltaica no requiere ocupar ningún espacio adicional, pues puede instalarse en los tejados o techos de Casas.