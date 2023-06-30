Condena Frontera asesinato de Policía

FRONTERA COAH-. El alcalde Roberto Piña lamentó el homicidio del policía Luis Antonio Burciaga Treviño, mencionó que se brindará total apoyo a la familia, manifestó que blindará Frontera para que actos tan lamentables como este se vuelvan a repetir.

Señaló que se enteró desde temprana hora, hubo reportes de detonaciones y hasta el lugar acudieron elementos de diferentes corporaciones policiacas pero no quiso dar detalles para no entorpecer la investigación.

Desde temprana hora, el alcalde entabló comunicación con el Secretario de Gobierno, estaban en la mesa de trabajo de seguridad en el Estado y ahí, tocaron el tema de blindar la ciudad entre las corporaciones policiacas.

El alcalde dijo que lo único que podía compartir en ese momento era que el policía estaba en la colonia 10 de mayo, de punto en la Unidad de Control y Bienestar Animal, no se pueden mover del punto sin antes avisar a la base pero en esto caso no hubo ningún aviso, por lo que no se sabe que ocurrió.

“Él ya estaba a media hora de salir del turno, cuando ocurrió el homicidio, esperamos a saber qué fue lo que ocurrió, no quiero decir algo de lo que no conozco, lo que sí sé es que no encuentran el arma del oficial, se lo llevaron unas personas, ya están identificados no sé si es uno, dos o varios no tengo el dato pero al parecer ya los detuvieron”, comentaba el alcalde antes de que se hiciera oficial la detención del probable responsable.

De elemento dijo que no se tiene antecedentes de que haya hecho algún ejercicio irresponsable, joven trabajador, padre de familia, respetuoso y amable siempre con el trato a la ciudadanía.

“En todo lo que se tenga que hacer como administración se hará, me apura es comenzar a blindar la ciudad en Monclova están pasando muchas cosas, es el efecto cucaracha, necesito blindar mi ciudad por eso estoy en la independencia, en la bellavista quiero blindar mi ciudad”, comentó

El ejercicio de seguridad pública no se maneja sin coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno pero también se va a reunir con los policías como la hace muy seguido.

“Ellos no trabajan para la ciudad sino para sus familias que los están esperando a que regresen con bien su trabajo es mantener tranquila la ciudad, Frontera es una ciudad tranquila, colonias tranquilas, por lo que posiblemente te es una situación fuera de la ciudad de Frontera”, comentó.

El alcalde se reunió con el área jurídica para ver los temas del policía, mencionó que ellos forman parte de la plantilla laboral de presidencia municipal ellos están asegurados a través del ISSSTE, revisarán que es lo que corresponde pero esto entra en automático.