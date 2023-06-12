Confía Beto en Manolo Jiménez

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde de Cuatro Ciénegas Manuel Humberto Villarreal Cortez acompañó a quien fuera candidato a gobernador de Coahuila de la coalición PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez Salinas a recibir la constancia de mayoría ante el IEC.

Junto a los alcaldes de la región centro-desierto, Beto Villarreal compartió su gusto de saludar al gobernador electo de Coahuila.

Manolo Jiménez después de recibir del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) la constancia de mayoría que lo acredita como próximo Gobernador de la entidad para el periodo 2023-2029, dijo que trabajará en unidad por todos los coahuilenses y agradeció a quienes votaron por él.

Al final el alcalde Beto Villarreal junto a sus homólogos entre ellos Hugo Lozano de San Buenaventura, Magda Ortiza de Lamadrid, Andrea Ovalle de Sacramento, por mencionar algunos, saludaron al gobernador electo y les refrendó su compromiso de trabajar con todos los alcaldes en bien de la ciudadanía.