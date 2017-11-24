Construirán hospital general en Frontera

Frontera.-Al formar parte de sus promesas de campaña, el equipo del gobernador electo Miguel Riquelme trabaja ya en la ubicación de un predio municipal para la construcción de lo que será el hospital regional que dará servicio a los municipios en la región Centro y que podría construirse a un costado del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer o en un terreno ubicado a un costado de la carretera 30.

Autoridades municipales confirmaron que se les requirió por parte del equipo de trabajo del Gobernador electo, ubicación y disponibilidad de los predios que sean municipales para poder llevar a cabo la construcción del hospital general.

De inicio se dio a conocer que pudiera ser un predio de 6 mil metros cuadrados ubicado a un costado del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer en la colonia conocida como La Maquinita, una de las opciones puesto que es predio municipal que no tiene complicación legal alguna.

Pero además la mañana de ayer en sesión de cabildo se aceptó recibir como pago por parte de un constructor que fraccionará en el ejido la Cruz, un lote de 10 hectáreas ubicado a un costado de la carretera 30 mismo que también será ofrecido y puesto a consideración para la construcción del hospital regional.

Las autoridades confirmaron que a inicios de la semana se recibieron los oficios correspondientes por parte del equipo del gobernador electo, donde señalaron que están trabajando en darle seguimiento a las promesas de campaña de Miguel Riquelme y la construcción del hospital es una de ellas.

De igual forma, el alcalde electo Florencio Siller confirmó desde la semana anterior, que una de las obras prioritarias en su gestión será la construcción del hospital regional, con lo que parece será una realidad que dará grandes beneficios en materia de salud al municipio.