Construyen una nueva Centran de Bomberos

FRONTERA COAH-. El alcalde Roberto Piña anunció que la construcción de la nueva Central de Bomberos de Frontera presenta un avance del 50%. En un esfuerzo por dotar a los bomberos de las instalaciones y el equipo necesario para ofrecer un servicio óptimo a la ciudadanía, Piña reafirmó su compromiso con la calidad de la obra.

De acuerdo con el informe proporcionado por Roberto del Bosque, director de Obras Públicas, la estructura necesaria se está construyendo en otro lugar y se trasladará para su instalación. La nueva central, ubicada junto a la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda Valdez en la colonia La Sierrita, ya está en la fase de cimentación. Piña destacó que lo más complejo, como el concreto, los cuartos y las instalaciones, se está llevando a cabo con precisión.

"Está todo diseñado para que sea de primer nivel, no hay manera de que terminemos haciendo dos cuartitos con una laminita, no, no, no, así como lo teníamos proyectado desde un inicio", aseguró el alcalde.

Es importante recordar que Roberto Piña ha invertido significativamente en el sector, enfocándose en la capacitación de los elementos de Protección Civil, la adquisición de equipamiento y, recientemente, la compra de la motobomba "La Rielera", que ha demostrado ser de gran utilidad.

El alcalde también mencionó que el progreso es considerable, oscilando entre el 40 y el 50%, y se espera que la obra esté concluida en aproximadamente dos meses, antes de que finalice su administración municipal.