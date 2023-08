Contaminan Escobedo con residuos peligrosos

ESCOBEDO COAH-. Más de 40 personas se manifestaron en el exterior de la empresa Confinamiento SCT debido a los malos olores que desde hace varios días emanan de la empresa dedicada a los residuos químicos, esto ha generado serios problemas de salud en los niños por lo que en busca de una solución los habitantes tomaron este tipo de acciones esperando una pronta respuesta.



Se manifestaron por inconformidad del confinamiento que es propiedad de Pablo González; ex alcalde de Monclova, Gabriela Vásquez una de las manifestantes señaló que hace 22 días hicieron un acuerdo, se comprometió a buscar una solución para que ya no se presentaran los malos olores que son insoportables pero ha ido pidiendo mes tras mes, debido a que no cumplió.

Señaló que el propietario se justifica diciendo que tiene permisos del Estado pero en el municipio ni en el ejido de Estación Hermanas tiene permiso, por eso decidieron manifestarse hasta que lleguen autoridades competentes y den solución.

Los afectados manifestaron que ya hablaron con autoridades estatales pero al ir a inspeccionar les comentaron que no huele y que no pasa nada en el lugar, lo que quieren es que cancelen el permiso que le dieron.

Confinamiento STC es una empresa que recibe residuos químicos, cebada de cerveza y más deshechos, la empresa opera desde aproximadamente 2013 y hace como tres años se empezó a presentar el problema.

En el 2021 tuvieron un problema similar, en aquel entonces tras la denuncia pública se disminuyó un poco el olor pero ahora es insoportable, desde el mes de enero a la fecha no hay respuesta y lo peor es que los más afectados son los niños que ya presentan problemas de salud como vómito, diarrea, nada justifica las enfermedades que se han presentado.

Por eso empezó la manifestación, se estaban turnando ayer por la tarde había más de 40 personas en el exterior de la empresa y aseguraron que no se quitarían del lugar hasta obtener una respuesta favorable.