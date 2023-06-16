Continúa en Frontera programa de bacheo

FRONTERA COAH-. El programa de bacheo se sigue realizando en Frontera, a diario se utilizan 160 metros cuadrados de asfalto, Roberto del Bosque; director de Obras Públicas dijo que tras los días de lluvia los reportes de baches incrementaron pero a todos se les dará la atención.

Mencionó que se agregarán dos cuadrillas de personal para que continúen las labores de bacheo y pidió a la ciudadanía que no se desespere, se tiene una lista amplia de reportes de bacheo y se trata de cumplir todos.

“Después de las lluvias hay mucho bacheo pero estamos actuando conforme a lo que tenemos, vamos a salir adelante, hacemos 160 metros cuadrados y vamos a cumplir con todos los reportes”, comentó.

Dijo que este problema se presenta en casi toda la ciudad, en colonias como la Borja, Occidental, Sierrita, que son de las más grandes que es donde hay más reportes de bacheo pero también otras partes de la ciudad, después de la carretera 30, Industrial, Aviación, Morelos, esos reportes se filtran y se acatan por colonia.

Dijo que se ha tratado de cumplir casi en todos, pero hay calles que se valoran mucho porque ya no se pueden bachear, se espera un recurso y se hace recarpeteo o una pavimentación, todas estas labores son con recursos municipales.

“La gente cree que estamos atrasados, pero día a día seguimos bacheando y no vamos a parar de darle seguimiento a los reportes”, comentó.