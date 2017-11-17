Convalece niña a la que le cayó el techo

SAN BUENAVENTURA COAH.- José Humberto Estrada Serna, padre de Diana Paola Estrada Samaniego, la jovencita que sufriera fractura de columna al caerle parte del techo del auditorio ubicado en el sector Pueblo Nuevo, entregó al gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez una petición por escrito para que le apoyen económicamente para el retiro de las dos placas y los tornillos que tiene incrustados en las vértebras.

Comentó que el costo de la operación es de 75 mil pesos, pero que cuando le hicieron la primera fue el Estado quien les ayudó, por lo que ahora esperan que también lo haga.

“El problema es que la niña está creciendo como es normal y llegará un momento en que los huesos no tolerarán los tornillos ni las placas que le pusieron, por eso los médicos dicen que se los tienen que retirar antes para evitar complicaciones” comentó.

La carta de petición la entregó personalmente al Gobernador quien se comprometió a ver el caso para darle el seguimiento conducente.