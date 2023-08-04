Corona Ciénegas a Nueva soberana

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Dentro de los festejos con motivo de Feria de la Uva, el DIF Cuatro Ciénegas celebró la coronación de María del Carmen I, Reina del adulto mayor en plenitud.

El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez junto a la Presidenta Honoraria del DIF Catalina Mata García presidió excelente velada de coronación en el Teatro del Pueblo, escenario perfecto para dicho festejo.

Deseando parabienes a su graciosa majestad María del Carmen I con selecto grupo de reinas de la región, fue coronada la linda abuelita como nueva soberana del adulto en plenitud 2023.

El alcalde, Beto Villareal agradeció a la representante de la Sra. Marcela Gorgón Presidenta Honoraria del DIF Coahuila por ser parte de este evento e invitó a la C.P. Sara Irma Pérez, coordinadora regional de DIF Coahuila y la directora del DIF municipal, Fátima Cirlos, pasar a coronar a María del Carmen I.

El evento fue amenizado por el grupo Lujefe que puso a bailar a todos los asistentes con gran repertorio musical.