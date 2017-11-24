Correrá Municipio a 40 trabajadores

Frontera.- Otro grupo de 40 trabajadores municipales de confianza serán despedidos la siguiente semana como parte de los ajustes que para concluir la administración están realizando y que al final serán 180 los que se queden sin trabajo por los ajustes que en nómina se realizan.

La semana anterior, fueron 60 los empleados despedidos recordó el director de Recursos Humanos Juan Carlos Villa quien detalló que todo este trabajo es para los ajustes que por fin de administración tienen que realizar.

Explicó que serán ahora 40 los que saldrán la siguiente semana y posteriormente en la primera quincena de diciembre saldrá otro grupo similar y al final se completará el total de 180 trabajadores despedidos ya que se espera que la administración siguiente llegará con su personal.

Juan Carlos Villa señaló que es un trabajo natural el que están haciendo, pero que además la administración aprovechará el reajuste como parte de ajustes en la cuestión monetaria porque tienen en puertea la revisión de tabulador.

Señaló que justamente con esos recursos que ahorrarán es con lo que negociarán el incremento a los trabajadores sindicalizados porque de otra forma no podrían estar en condiciones de una negociación.