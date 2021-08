Cortarán agua a morosos

CASTAÑOS, COAH.- El poco recurso que ingresa a SIMAS por concepto de pago de recibos se va en el servicio eléctrico y en la rehabilitación de pozos, bombas y tuberías dijo el Gerente de la dependencia, quien aseguró que no darán marcha atrás con la realización de cortes en el servicio en las colonias con más rezago como es la Zona Centro, fraccionamiento Inmagusa, Independencia Sur y Villas de Guadalupe, ya que la mayoría de los habitantes cuentan con una toma ilegal.

Rafael Rodríguez Moncada dijo que además de que la gente no cumple con el pago de agua, existe una gran cantidad de personas que se conectan de forma clandestina a la red general, colocando incluso tubos de mayor capacidad y provocando el desabasto del vital líquido en otros sectores.

Dijo que todo el servicio de agua potable en el municipio es medido, razón por la que la gente solo debería cubrir el pago de lo que gastan, sin embargo, no se acercan a la dependencia a cumplir con su obligación.

"Es muy poco el recurso que ingresa, menos del 50% de la gente paga, tenemos una cartera vencida de 27 millones de pesos, existen usuarios que deben casi 200 mil pesos sin ser un negocio o local comercial, otros no deben porque simplemente se conectaron a la red sin tener contrato y eso es lo que tenemos que evitar".

Rodríguez Moncada dijo que debido a que los ingresos son mínimos es cada vez más difícil cubrir el pago de luz, salarios y gastos de rehabilitación, lo que la gente no comprende y sigue con la mala costumbre de robarse el agua.

"Las colonias con más agua deberían de por lo menos cumplir con el pago del servicio, mucha gente incluso se ha unido a manifestaciones sin saber que por su falta de pago o incluso de contrato, no tenemos ni para pagar la luz, ni contratar personal, es por eso que los cortes serán continuos y quien no pague no va a recibir el servicio".