Crean convenio Frontera e INEGI

FRONTERA, COAH.- Personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía acudieron ante los miembros del cabildo para anunciar la realización del Censo de Población y Vivienda 2020, para lo cual se creó una comisión municipal que se encargara de revisar la sectorización de las colonias y ejidos del municipio, con la intención de que todos los ciudadanos sean contabilizados.

Guillermo Sánchez Tijerina, líder de proyectos del censo poblacional 2020 dijo que la recopilación de información ciudadana se llevará a cabo del 2 al 27 de marzo del próximo año con la intención de conocer cuántos y cómo son los ciudadanos del municipio, así como características de las viviendas donde se habita y los servicios que el gobierno ha tenido a bien llevar en cada sector de la comunidad.

Personal del INEGI anunció en Censo de Población y Vivienda 2020 a realizarse del 2 al 27 de marzo.

Dijo que los visitadores de este censo recorrerán más de 2 millones de kilómetros en todo el país, 45 millones de viviendas, 2 mil 449 municipios, 16 alcaldías que existen en 32 entidades federativas, esto para determinar que tienen y de que carecen los mexicanos, pues en base a estos informes, el gobierno asignará y aterrizará los recursos en cada una de las entidades federativas que existen.

Mencionó que en el estado existen actualmente 128 millones de personas, lo que implica un incremento de 14 por ciento más que el año pasado, lo que les permitirá que obtengan una mayor cantidad de recursos.

Explicó que en base a las repuestas verdaderas de la población el Gobierno realiza la planeación democrática para la asignación de los recursos, política pública, planes y proyectos de infraestructura, participaciones, fiscalización, fondo de fortalecimiento y demás bolsas de apoyos federales, razón por la que el ayuntamiento debe de revisar los mapas, hacer las inclusiones necesarias para que ningún ciudadano se quede sin ser contado.

“Venimos a plantear el proyecto del Censo 2020, los miembros del cabildo serán los encargados de revisar que todos los sectores estén agregados a la cartografía porque por medio de ese conteo se les asignarán los recursos para el próximo periodo de gobierno”.