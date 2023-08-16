Crece controversia por libros de texto

El titular de la Consejería Jurídica del Estado de Coahuila, Valeriano Valdés Cabello, entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional con la que se reclaman actos de elaboración, edición, impresión y distribución de los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Destacan que no se tomó en cuenta la opinión de las entidades federativas y demás sectores involucrados en el tema educativo, incluyendo a los pueblos indígenas del estado, cuando se elaboró el material didáctico.

Asimismo, que no se ha realizado la capacitación necesaria al magisterio, y que se elaboraron ignorando todo procedimiento que se marcan en la ley aplicable, por ello, consideran que atenta contra el derecho a la educación y el interés superior de los menores de edad, y su desarrollo de personalidad.

Con ello, el Gobierno de Coahuila solicita la suspensión del acto reclamado de forma inmediata, para evitar que se generen violaciones a los derechos humanos; se espera que otras entidades también presenten sus quejas ante la Suprema Corte. Igualmente, que un ministro instructor elabore un proyecto para votarlo en el Pleno de la SCJN.

Esta semana, el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo en Torreón que su administración tomará todos los recursos jurídicos disponibles para suspender la distribución de los nuevos libros de texto, los cuales han causado gran polémica alrededor del país.

A esta crítica, se sumó también la Unión de Padres de Familia de Coahuila. Su coordinador, Francisco Mancillas, aseveró que el procedimiento de elaboración del material se hizo de forma errónea desde la SEP.