Cuatro Ciénegas | Aumenta el consumo de gasolina

CUATRO CIÉNEGAS COAH-. Con el regreso a clases incrementó el consumo de gasolina solamente un 10%, se esperaba más pero la gente ahorita solo pone la gasolina que necesita durante el día pero también están ahorrando derivado de la situación económica tan complicada.

"La situación no está falta, no esperamos un incremento ahorita porque son épocas electoreras en este momento no subirá, no ha bajado como lo prometieron en el Gobierno Federal pero por lo menos se ha mantenido", comentó.

Dijo que empresarios gasolineros siguen exigiendo a autoridades que sigan con la carpeta de investigación en contra de quienes están cometiendo delitos como el huachicoleo para que no existan gasolineros que trabajan de manera deshonesta.

Indicó que no se sabe quiénes ni cuantas gasolineras están incurriendo en este delito, pero sí en días pasados se detuvo al conductor de una pipa con combustible robado, es importante que se dé a conocer quién es, a dónde va a aparar ese combustible.

"No tenemos el piso parejo ni en la gasolina ni en el gas y no podemos seguir así porque nosotros estamos operando conforme a las normas, estamos generando empleo y otros solo están delinquiendo y afectando a los que sí trabajamos honradamente", comentó.