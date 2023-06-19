Cumple década “La Conchita”

San Buenaventura, Coahuila.- La Conchita, reconocido hotel de San Buenaventura forma parte del centro histórico es un inmueble que data de 1888 y está de manteles largos.

Este mes de junio el hotel cumple sus primeros 10 años de servicio en hospedaje; por ello la regidora de Educación y Cultura Rocío Rodríguez Carreón ofreció un emotivo evento a la sociedad.

Su celebración fue de forma artística y cultural como agradecimiento a la comunidad y clientes que utilizan sus instalaciones que han sido cuidadas con mucho esmero.

Autoridades municipales y distintas personalidades de San Buenaventura disfrutaron de una velada agradable con un programa basado en las bellas artes como Teatro, escultura, pintura, literatura, cine o filmación y música.

Con el tema del Fantasma; huésped eterno del hotel La Conchita, un preámbulo a lo que será publicado en edición el próximo año 2024.

El hotel fue aperturado por la familia Ayala Rodríguez en el año 2003 y hoy se agradece a los clientes, amigos y visitantes por elegirlo como su espacio de descanso.