Cumple sueño de ingresar al Colegio Militar.

FRONTERA COAH-. Jonathan Camacho Medrano es un ejemplo de perseverancia y dedicación. Desde muy pequeño, soñó con brindar servicio a las personas en accidentes y aspiró a ser militar. Hoy, su camino hacia el cumplimiento de sus sueños se ilumina.

La noche del lunes, Jonathan estuvo pendiente de la página de la SEDENA para verificar si había sido aceptado en el Colegio Militar en la licenciatura de Atención Médica Pre Hospitalaria, programa al que ingresará el 1 de septiembre. Participó por primera vez en el proceso y, aunque no fue fácil, logró su objetivo.

Fueron cerca de 3 mil jóvenes de todo el país quienes intentaron ingresar a esta carrera, de los cuales solo 80 fueron seleccionados. Para ello, tuvieron que superar exámenes médicos, psicológicos, de conocimientos y otras pruebas rigurosas en Ciudad de México y Torreón. Jonathan, finalmente, ve su sueño realizado.

Desde pequeño, Jonathan mostró interés por los militares y los bomberos, evidenciando una vocación innata. Su trayectoria comenzó en Protección Civil y Bomberos, donde realizó sus prácticas profesionales como técnico en enfermería del CETIS 46. Gracias a su dedicación y desempeño, continuó como bombero y se convirtió en miembro activo del departamento.

"Si me preguntan como jefe, no me gustaría que se fuera siendo egoísta; es muy dedicado, profesional, respetuoso, cumple al pie de la letra el lema de bomberos que es vivir sirviendo, pero tiene sueños y aspiraciones, y también estamos contentos por saber que continuará tras sus metas", comentó Ángelo Grimaldo, director de Protección Civil y Bomberos.

Jonathan es muy apegado a su familia. Aunque sus padres, Brenda Eliza Medrano Ortiz y Omar Camacho Torres, y sus hermanas Cassandra, Jimena y Sinahi, estaban un poco tristes, se alegraron mucho por él, pese a que implique dejar de verlo por algunos años mientras cumple su sueño.

El joven expresó que aún está asimilando la noticia después de seis meses de cumplir con los requisitos. Ahora que ha sido aceptado, reconoce que dejará a su familia por cuatro años para ingresar al Colegio Militar.

"Esperar esos cuatro años hasta graduarme, fueron cinco filtros, fui a peso y talla, estuve pasado de peso por dos kilos, después pruebas físicas, clavados en albercas de siete metros, pruebas culturales de matemáticas y biología, luego exámenes psicológicos, psicométricos y análisis médicos, y al último fue el puntaje más alto", relató Jonathan.

Su objetivo es seguir en la carrera militar y como bombero en atención de rescate y atención prehospitalaria. Le gustaría regresar a su municipio con los conocimientos adquiridos para seguir sirviendo a la población de Frontera.

Durante dos años en la corporación, tomó cursos en equipo de bomberos, en el curso de la motobomba, y otros cursos en Nuevo León patrocinados por la administración del alcalde Roberto Piña, todo para servir mejor a la ciudadanía.

Durante los cuatro años en el Colegio Militar, recibirá uniformes, hospedaje y becas, los cuales se pagan con años de servicio. Existen muchos campos profesionales que se abrirán para él en el futuro.