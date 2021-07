Cumplió Gunderson protocolos

Coahuila

A pesar de la visita del funcionario federal con Covid.

Gunderson es una de las empresas con los protocolos preventivos más exigentes, por lo que estamos seguros que el riesgo de contagios es mínimo.

FRONTERA., COAH.- Luego de que el Director General del Infonavit diera a conocer que dio positivo al covid-19 y en pasados días visitó la empresa Guderson Gimsa, el Sub Director de Salud dijo que estarán pendientes ante cualquier situación que se dé al interior de la misma, sin embargo aseguró que esta es una de las que mejores medidas preventivas ha manejado durante la pandemia, por lo que espera que no existan riesgos de contagio.

Carlos Araiza dijo que por el momento los directivos de la empresa no han informado si van a tomar algunas medidas preventivas como es el aislamiento de los trabajadores que sostuvieron la reunión con el Director de Infonavit para minimizar el riesgo, pero estarán al pendiente de cualquier solicitud que realicen a la Dirección de Salud.

Explicó que Gunderson es una de las empresas con los protocolos preventivos más exigentes en cuanto al covid-19 se refiere, incluso señaló que su índice de contagios internos fue casi nulo, pero aseguró que en situación de pandemia cualquier riesgo de contagio se tiene que monitorear.

Comentó que posiblemente el funcionario estatal ya llegó contagiado a la empresa, pues el resultado positivo lo obtuvo por una prueba PCR que solo emite resultado de tres a siete días después del contagio, por lo que existe la seguridad de que no se contagio ni en la empresa ubicada en ciudad Frontera ni durante sus actividades en el estadio de béisbol de Monclova.

Mencionó que si los trabajadores de Gunderson omitieron alguna medida preventiva sí estarían en riesgo de contagio, pero si no lo hicieron pueden estar tranquilos, aun así, se pondrán en contacto con el servicio médico de la empresa para si requieren de algún apoyo o gestión lo van a realizar.

"Nosotros no podemos ingresar a la empresa ni hacer una verificación si su servicio médico no lo considera pertinente, por ello esperaremos a que ellos emitan las acciones a realizarse en caso de que, si exista un riesgo de contagio, pero repito Guderson es un centro de trabajo con las mejores medidas preventivas anticovid-19 por lo que estamos seguros de que el riesgo es mínimo y posiblemente no existirán contagios posteriores a esta visita del funcionario del Infonavit".