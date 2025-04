Dan el último adiós a Rolando Franco

OCAMPO, COAHUILA.- Rolando Franco Montes será recordado por sus seres queridos y compañeros como un hombre comprometido con su trabajo, alegre y con muchas ganas de vivir, sus seres queridos lo despidieron ayer en una funeraria local.

Luego de permanecer hospitalizado durante siete semanas, el trabajador municipal Rolando Franco Montes falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió el pasado 3 de marzo, cuando un árbol seco cayó repentinamente mientras realizaba labores junto a sus compañeros en la vía pública.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, cuando fuertes ráfagas de viento provocaron que un árbol se desplomara en la zona donde trabajaba el personal del municipio. Mientras uno de los trabajadores resultó con lesiones menores, Franco Montes recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente en el lugar.

Desde ese momento, su estado de salud fue delicado. Su esposa, la señora Esmeralda Esquivel, compartió que, aunque Rolando ya no podía hablar, con señas le pedía volver a casa, en Ocampo, para estar con sus hijos. "Lo único que quería era regresar a su hogar para descansar", expresó conmovida.

Esmeralda también reconoció el apoyo que recibió de parte de la alcaldesa Adriana Valdez y de una regidora del municipio, quienes, dijo, estuvieron pendientes durante todo el proceso. "La que siempre nos apoyó y daba para la comida fue la regidora, como la alcaldesa. Espero que no me dejen sola ahora que más lo necesito", comentó.

Con lágrimas en los ojos, relató que, pese a la difícil situación, algunas personas cercanas a su esposo no brindaron apoyo. "Las hermanas de mi esposo nunca me apoyaron, solo fueron una vez a vernos. Solo me quedé con mi hija y mi nieta", lamentó.

El fallecimiento de Rolando Franco deja un vacío entre sus compañeros de trabajo y su familia, quienes lo despiden con profundo dolor, pero también con el orgullo de haber compartido la vida con un hombre entregado a su labor y a los suyos.