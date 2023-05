DAN ULTIMO ADIOS A CARLOS

Personal de la presidencia municipal, familiares y amigos de Carlos Valdez Moreno le dieron el último adiós al exterior de la presidencia municipal, asegurando que era un excelente ser humano pero sobre todo una persona que salía todos los días de su hogar para trabajar y sacar el sustento para su familia, que era su motor de vivir. Un día sales a trabajar y no sabes si regresas, dijo un trabajador del área de limpieza de la presidencia municipal, quien no daba crédito a lo sucedido con el compañero que dejó de existir cuando realizaba labores de poda de una palma al exterior de la clínica del ISSSTE en Monclova. Una carroza blanca con los restos fúnebres del trabajador de 48 años dio la vuelta a la plaza y avanzó lentamente para que sus amigos y compañeros de trabajo se pudieran despedir de él, causando gran consternación ante este hecho que provocó tristeza entre la comunidad en general. Durante el recorrido se escuchó la canción "ya no llores por mí", la cual fue colocada durante el trayecto de la carroza que dio varias vueltas a la plaza, provocando una gran tristeza entre los asistentes, quienes pidieron a dios por el eterno descanso de Carlos, a quienes describieron como un excelente ser humano, pero sobre todo un trabajador que hacia un gran esfuerzo para sacar adelante a sus seres queridos. "Estamos muy tristes, Carlos tenía tres años trabajando con nosotros y era un hombre recto, de muy bien humor y gran amor a la vida, desgraciadamente estas tragedias suceden sin previo aviso y aunque es difícil afrontar una pérdida, se tiene que aceptar los designios de dios y apoyar a la familia a quienes les será muy difícil afrontar esta lamentable pérdida".