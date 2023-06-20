Darán en Castaños empleo a obreros

Castaños, Coahuila.- Por iniciativa del alcalde Juan Antonio Garza García para contribuir en lo posible a la economía de los obreros de AHMSA afectados por la inactividad de la siderúrgica, el Cabildo de Castaños aprobó por unanimidad este lunes el brindarles empleos temporales en cuadrillas de 10 personas tanto para labores de limpieza y embellecimiento de la ciudad como el recomendarlos para ser contratados en las diferentes constructoras que realizan las obras del municipio.

“Es algo muy loable el abrir espacios para darles empleo a ellos, queremos hacerlo rotatorio por un periodo determinado y luego, darle oportunidad a otros porque somos un municipio pequeño y nuestros ingresos no nos permite tener una nómina tan amplia pero podemos estarlos rotando en cuadrillas de 10 en 10, comenzarán unos y vendrán otros y así sucesivamente”, explicó el Edil.

Señaló que la intención es la de abonar un poco a la difícil situación que enfrentan cerca de 400 obreros castañenses que laboraban en Altos Hornos, “hemos estado muy al pendiente de ellos y sus familias, tanto con colectas como repartiendo despensas en mancuerna con empresas locales, y ahora esta iniciativa es parte del compromiso moral que tenemos con ellos, hay que ponernos en sus zapatos y hacer lo que está al alcance de nuestras manos para apoyarlos”, indicó.