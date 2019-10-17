Darán en Frontera prioridad a salud

FRONTERAS, COAH.-El Presidente municipal Florencio Siller Linaje dijo que seguirán con las gestiones en el área de salud, toda vez que ya se cubrió la mayoría de las necesidades del sector educativo, por lo que los recursos que se solicitarán serán para equipar los centros de salud que se encuentran en el municipio.

“Quiero comentarles que el compromiso que realizó el secretario es la entrega de una ambulancia que será adjudicada al municipio para que todos los ciudadanos que requieran puedan hacer uso de ella en caso de que tengan que hacer traslados de pacientes de gravedad a otros hospitales”.

Dijo que la ambulancia será utilizada para todas las personas que requieran de ella sin necesidad de ser habitantes de frontera, además explicó que se va a capacitar a los trabajadores del departamento de salud para que realicen atenciones médicas inmediatas cuando realicen dichos traslados.

Comentó que el sector salud tiene necesidades importantes que se tienen que atender, por ello comenzarán a realizar un estudio que permita saber las necesidades primordiales que se tienen esto para realizar solicitudes de equipo, medicamento, camillas y aparatos necesarios.

“Tanto la clínica 9 del IMSS como los centros de salud que atienden a las personas en este municipio cuentan con necesidades primordiales, ya que además de que requieren de más médicos, también necesitan medicamentos, camillas y equipo para brindar una buena atención”.

Aseguró que con la visita del “Doctor Vagón” se dará la pauta de las necesidades que tienen los pacientes de Frontera y la región, esto después de que se realicen las consultas médicas, ya que con los resultados se podrá determinar que padecimientos son los más frecuentes entre la población y se gestionará la forma de apoyar a las personas que así lo requieran.