Declaran a Ramos zona de emergencia; Pero CONAGUA los abandona

RAMOS ARIZPE, COAH.- A pesar de que la Comisión Nacional del Agua declaró a 18 municipios de Coahuila como zonas de emergencia por la intensa sequía que se vive actualmente, la dependencia federal no ha enviado recursos que puedan mitigar los estragos que ya sufre el campo por la falta de lluvias.

José Humberto Zertuche, Secretario de Desarrollo Rural de Ramos Arizpe indicó que la declaratoria quedó sólo en papel y palabras, pero hasta el momento no ha existido un acercamiento por parte del Gobierno Federal para los productores del campo, ni siquiera una notificación.

"La Federación desapareció programas para que supuestamente haya más transparencia y se comprometió a entregar directamente los apoyos a los ejidatarios y las familias de las zonas rurales, pero eso no ha pasado y mientras tanto se han perdido cientos de cabezas de ganado y cosechas", expresó el funcionario.

Zertuche agregó que por parte del Ayuntamiento se han acercado a los ejidatarios, quienes les han expresado que no se les ha comunicado nada por parte de CONAGUA: "Como lo dijo el alcalde Jesús María Morales en semanas pasadas, aunque el recurso no llegue directamente a municipio, que se les entregue a ellas directamente´, pero no se ha visto nada".

Cabe señalar que el apoyo que esperan por ser zona de emergencia sirve para el suplemento alimenticio, reparación de canales de llenado y desazolve de conductos, por lo que se desconoce en qué rubro entrará Conagua la ayuda al campo.