Defiende Abogada proceder de Alcalde

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La abogada Julia Rodríguez Almaguer, dijo que fue una total falta de respeto el que cometieron los elementos de Fuerza Coahuila en contra del alcalde Óscar Flores Lugo, porque con esa acción de derribarlo pasando por alto el ser una persona discapacitada y deja en claro que si estos policías hacen eso con la primera autoridad municipal nada bueno puede esperar la ciudadanía.

Dijo que todos tenemos derecho a cometer errores porque somos humanos y estamos expuestos a eso y más, pero por lo que se refiere a Flores Lugo este es la primera autoridad municipal y por lo tanto merece respeto.

Fue inhumano el trato que se le dio por ser una persona discapacitada, faltó prudencia de parte del elemento y ante eso se deben seguir los lineamientos que rigen a la corporación y aplicarles la ley como ellos lo hacen con la sociedad civil.

No hay calidad política para juzgar lo sucedido, que si bien es cierto ya pasó, eso no quiere decir que pueden quedar impunes las acciones del elemento para con la primera autoridad municipal, al contrario se tiene que aplicar la ley , dijo la Abogada.

Refiriéndose a la alcaldesa electa Gladys Ayala quien también comentó lo sucedido al Edil, dijo que ella no conoce la problemática que priva en el pueblo, que es una muñequita de aparador a la que el pueblo no visualiza ensuciarse los zapatos en los ranchos con los campesinos, pero que es muy respetable su opinión.