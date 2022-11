Defiende la UAC al INE

SALTILLO, COAH.- El Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, reconoció a la sociedad civil que se manifestó el pasado domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral, ello luego de que el Gobierno Federal pretende modificar al organismo por medio de una reforma.

"No se puede jugar con el INE, no se puede jugar con la democracia, en el país tenemos que seguir manteniendo el nivel de democracia que llevamos y que no está acabada, no puede haber un retroceso y vamos a defender al organismo para no volver al IFE, misma que estaba en manos del gobierno": expresó Hernández Vélez.

El Rector de la Máxima Casa de Estudios en Coahuila añadió: "No puede estar la autoridad en manos del gobierno, eso ya lo rompimos desde el Instituto Federal Electoral, cuando el gobierno federal tenía el control, por eso no debemos permitir un retroceso en la democracia; no olvidemos que el Nacional Electoral se gestó y prevalece como un organismo autónomo, lo que da celeridad e imparcialidad a los procesos electorales del país".

La Reforma Electoral fue presentada por Andrés Manuel López Obrador en abril pasado y el debate inició la semana pasada en la Cámara de Diputados; dentro de los cambios propuestos se encuentran la reducción en el número de diputados y senadores, disminución del financiamiento a partidos políticos y reducción de los minutos diarios para promocionales de los partidos.