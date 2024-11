Deja Piña de ´herencia´ canalización del arroyo

FRONTERA COAH. – El proyecto de canalización de 4.2 kilómetros del arroyo Frontera-Monclova lo ejecutaría la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) hasta el 2025 con un presupuesto de 430 millones 830 mil pesos.

Roberto Piña Amaya, presidente municipal, aseguró que se declara que esta inversión se encuentra considerado en el mecanismo de planeación 2025 de la Conagua, y se refiere al folio 177899, de estimarse un recurso de 365 millones de pesos pasa a aumentar a 430 millones 830 mil pesos.

Los tiempos de inversión los aplica dicho organismo, aunque el municipio cuenta con un documento en donde le hacen saber a la Secretaría de Hacienda que la obra la tienen considerada en su plan general de inversión para el año que entra.

El análisis costo beneficio y todo lo que se refiere al proyecto, fue de poco más de 3 millones de pesos pagados por los municipios Monclova-Frontera.

Piña Amaya explicó "ya hable a México y les dije que si ya no nos daban el folio en esta semana era sumamente complicado que nos tomaran en cuenta para la valoración, ellos me dicen que de enero a la primera semana de marzo hay una abertura de ventanilla en donde se van subejercicios que no se utilizaron en este año, es decir, asignan recursos de este año, no los ejecutan, se van a una bolsa en donde de enero a marzo se reacomodan en inversiones que estuvieron ya autorizadas por cada dependencia".

En este caso CONAGUA pone la obra contemplada para Frontera como parte de su Mecanismo de Planeación (MECAPLAN) 2024-2025, notifican al área de proyectos de inversión de hacienda que ese proyecto está considerado para su ejecución.