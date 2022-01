Dejan solo una computadora

SACRAMENTO, CAH.- Con poco mobiliario y algunas sillas en muy mal estado encontraron las trabajadoras del DIF las instalaciones de esta dependencia en el municipio de Sacramento, desconociendo el por qué no se cuenta con más equipo y atándolas de pies y manos para iniciar las actividades en por lo menos los siguientes 15 días.

Esta afectación fue dada a conocer por la directora Sandra Luz Ramos, quién explicó que solamente algunas sillas en mal estado, una mesa y algunos equipos de cómputo, los cuales aún desconocen sí funcionan del todo, es lo que se encontraron en las instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia; el cual se supone que iniciarían con actividades de entrega de desayunos entre algunos otros programas sociales.

Lo único que está funcionando es el comedor y la unidad Urban del DIF en la que se están entregando las comidas calientes a algunas personas de la tercera edad que se encuentran en situación difícil; en el resto de las instalaciones lamentablemente no se puede hacer nada no podemos ofrecer ninguna ayuda de momento, pues tampoco el presupuesto se nos ha revelado ya que no se entregó nada a la actual administración.

Destacó qué dentro de lo poco que se puede hacer se irán programando algunas actividades para determinar en qué se puede ayudar a la población; pues actualmente poco se les puede ofrecer al no haber ni siquiera sillas o mobiliario para apoyar a la ciudadanía.