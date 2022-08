Dejó lluvia 40 damnificados

La fuerte lluvia que se registró la tarde noche del pasado lunes afectó a por lo menos 40 familias de los ejidos La Cruz y 8 de Enero, Petra Gaytán Martínez es una de las afectas, llorando comentó que es el mismo problema de siempre y agradeció que el alcalde Roberto Piña estuviera presente en el lugar pues se retiró a las 4:00 de la mañana comprometiéndose a dialogar con expertos y buscar una solución al problema.

"Me da para abajo porque esto es desde que vivían mis padres, yo soy la más afectada, siempre se me mete el agua porque no han hecho el desagüe ahí para que el agua se vaya, cuando llueve yo ni duermo porque ya sé lo que va a pasar", comentó.

Dijo que el lunes el agua entró hasta el último cuarto de su vivienda, entre ella, su esposo, sus sobrinos e hijos alcanzaron a subir algunos de los muebles, pues el agua alcanzó una considerable altura.

La mayoría de los vecinos han buscado alternativas para que el agua no entre a sus hogares, algunos construyeron banquetas, o construyeron en alto, pero Petra Gaytán está prácticamente al mismo nivel que la calle por eso el problema siempre es más complicado.

También lee: Imposible rescate de 10 mineros

"Aquí estuvo el alcalde vino con pipas y bombas, estuvieron sacando el agua, yo me acosté hasta que ellos se fueron y ya iban a hacer las 4:00 am", comentó.

El alcalde Roberto Piña comentó que estuvo en el lugar y ahora tiene una idea de la magnitud del problema que se presenta y que afecta a muchas familias de este sector.

Escuchó a los vecinos y se comprometió a buscar una solución, dijo que no se puede hacer cualquier cosa porque el problema no terminará pero buscará a expertos para que indiquen cual es la mejor opción.

"Yo no lo había dimensionado cuando llueve en la sierra de Nadadores, toma un cause muy fuerte por una desviación que estamos ya localizando por georeferenciador satelital, ver el camino del agua porque llega de manera violenta, directa al ejido y muy rápido se inundan las principales cuadras del Ejido La Cruz", comentó.

Dijo que llevaron tres pipas de 20 mil litros, una más de 10 mil y chupacharcos de 8 mil litros, es decir sacaron casi 80 mil litros de agua y tenían muy poco margen de maniobra porque tenían que brincar el agua hacia el otro lado de la carretera 30 pero era la hora del tráfico, terminando de drenar hasta las 4:00 am.

"Accionamos a tiempo, de lo contrario el problema hubiera sido peor, hay que actuar con responsabilidad, no es un tema de poner un bordo porque el agua llegará a otras personas, necesitamos conocer con un dron el camino del agua y ver donde se puede hacer una represa", señaló.