Demanda alcalde vacunar a niños en Castaños

CASTAÑOS., COAH.-Es de vital importancia que los padres de familia vacunen a sus hijos contra el covid 19, sobre todo si están en el grupo de 12 a 14 años, esto debido a que son una población vulnerable si no cuentan con la aplicación del biológico dijo el Médico y Alcalde Juan Antonio Garza García.

"Hemos visto con decepción que durante el primer año y medio de la pandemia la gente exigía vacunas para los menores de edad quienes están en mucho riesgo, sobre todo en estos tiempos que han regresado a clases de tiempo completo, pues no en todas las familias tienen los mismos protocolos de salud y esto puede provocar de nueva cuenta un brote".

El edil dijo que erróneamente muchas familias aseguraban que a los niños no les daba "fuerte" el covid-19, sin embargo, hubo incluso menores que tuvieron que ser intubados debido a que presentaron complicaciones con la enfermedad y muchos otros padecen aun efectos colaterales por haber contraído el virus.

Mencionó que en el caso del municipio de Castaños se tuvo una gran respuesta a la primer campaña de vacunación para menores de entre 12 y 14 años, es por ello que exhortó a los padres de familia a estar atentos a las fechas en que se de nueva cuenta llegará biológico Pfizer pediátrico al municipio para que lleven a los pequeños que no recibieron la vacuna a que les sea aplicada.

"La gente no debe temer, la vacuna está creada para inmunizar el organismo y que al momento de padecer la enfermedad esta no tenga complicaciones, de ahí que radica la importancia de vacunar a todos los grupos de edad con la intención de que sea menos el riesgo de contagio y complicación a causa del virus, ya que la pandemia aún no ha terminado".