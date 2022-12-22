Demandan respetar, límites de velocidad

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Debido al alto número de vacacionistas, paisanos y personas que eligen transitar por Coahuila, PC del desierto hace llamado de cuidar límites de velocidad.

Ante el accidente automovilístico registrado el día jueves en la carretera federal número 30, donde una camioneta tipo pick-up Dodge Ram, volcó, el director de Protección Civil, Lic. Carlos Armando Moreno Garza, invitó a ciudadanos y vacacionistas a respetar también los distintos señalamientos ubicados a la orilla de la carrera asfáltica en las diferentes vías de acceso y salida del municipio de Cuatro Ciénegas.

1 / 2 El vehículo volcado, era tripulado por 3 personas, mismas que afortunadamente resultaron ilesos. 2 / 2 Reconocen el excelente trabajo por parte de la Cruz Roja. ❮❯

A su vez, hizo mención que el vehículo volcado, era tripulado por 3 personas, mismas que afortunadamente resultaron ilesos y fueron transportados al hospital General Cuatro Ciénegas para su valoración médica.

Moreno Garza, agradeció y reconoció el excelente trabajo por parte de la Cruz Roja, con quienes trabajan de manera constante en este tipo de accidentes, destacando el apoyo incondicional y la disponibilidad las 24 horas del día y los siete días de la semana.