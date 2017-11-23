Denuncia Regidor daños y amenazas

Castaños.- Amenazas, insultos y hasta daños en su automóvil, ha sufrido el regidor Arturo Martínez en los últimos meses por parte de personas desconocidas, que le han provocado distanciamiento entre su familia.

El funcionario público denunció que aproximadamente desde el mes de agosto han sucedido estos hechos, recibiendo llamadas de teléfonos públicos, hasta mensajes por Facebook donde se le insulta.

Hechos que no fueron tomados en cuenta por él y su familia, sin embargo, hace algunos días su vehículo de reciente modelo, un aveo color guindo ha sufrido de ralladuras constantes.

Situación que le pareció extraña, las llamadas y mensajes se volvieron más constantes y lo último fue el pasado martes en horas de trabajo, alguna persona con navaja en mano reventó una de las llantas de su automóvil.

“Salgo del trabajo y al querer subirme noto que la llanta está muy baja, aún así llegué a una vulcanizadora y el encargado me dijo que no tenía compostura, pues la llanta había sido picada con una navaja”, indicó.

Destacó que de una cuenta de Facebook con el nombre de usuario Juanita Zapata Zapata, es quien ha agredido de manera constante y quien se esconde detrás de un nombre y cuenta falsa, sin embargo, aunque no quiso decir el nombre de alguien en especial, indicó que sospecha que es un funcionario.