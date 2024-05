Denuncian a candidata a alcaldía de San Buena

FRONTERA COAH-. Melisa Nataly Briseño García interpuso una denuncia ante el Ministerio Público en contra de su hermana, su sobrino y de la candidata a la alcaldía de San Buenaventura por el Partido Movimiento Ciudadano, lo anterior por agresiones físicas y verbales contra ella, sus hijas y sus papás.

Señaló que el domingo cerca de las 3:00 pm acudió a ver a sus padres en calle Zacatecas de Frontera, ahí su hermana Juanita Briseño estaba discutiendo con ellos, después enojada le llamó a su hijo Ángel Bretado y llegó, empezó a discutir con su papá al grado de agredirlo sin importar que fuera un adulto mayor.

"Empezaron a agredir a mi papá, mi sobrino lo aventó, mi padre los corrió y cuando ya se iba, se regresa para decirle que le iba a partir la madre y tantas groserías, mis hijas le dijeron que se fuera, yo también traté de tranquilizarlo diciéndole que se fuera y me metió un golpe con la mano cerrada", comentó.

Dijo que su sobrino le reventó el labio, la golpeó en las costillas, mientras que su hermana golpeó a su hija de 16 años a quien traía en el piso y no la soltó hasta que se cansó, después Denisse Dávila Espinoza candidata de San Buenaventura, se acercó y también la jaló del cabello para posteriormente golpear a Melisa y segundos después a su niña de 7 años a quien tomó de los hombros y la aventó, causándole daños en una mano.

Por ello acudió al Ministerio Público de Frontera, estaba por sacar unas radiografías a su hija y ella también, el miércoles continuará con la denuncia.

"No sé qué tenga mi hermana en la cabeza, ella con todo el mundo quiere pelear, a todo mundo quiere agredir, es la tercera vez que hacen un problema así y que golpean a mi papá de 84 años de edad", comentó Melisa Briseño.

Su padre trae sus brazos cortados, con la piel expuesta, no sabe con qué lo agredieron, ella trae un golpe en el pecho izquierdo, moretones en costillas, así como rasguños.

Dijo que ella pensó en captar la agresión con su teléfono pero o se defendía o defendía a sus hijas o grababa, no sabía qué hacer.

"Él como un animal como sí estuviera peleando con otro hombre me daba a mí con los puños cerrados", comentó señaló la mujer refiriéndose a su sobrino.

El señor Juan Briseño Alanís, dijo que su nieto se le fue encima, parecía un energúmeno, "Me dijo no le pegues a mi mamá, ahora sí es su mamá, yo los crie porque ella nunca se hizo cargo de ellos y yo solo me estaba defendiendo", comentó.

"Primero la candidata muy fregona diciendo que tenía influencias y ahora resulta que no hizo nada, que no trabaja en Fiscalía, que ella nada, yo lo único que pido es una orden de restricción por seguridad porque en el problema pasado, su hermana mordió a mi mamá, le arrancó un pedazo de carne del brazo y ahora le tocó a mi papá", comentó. Tras interponer la denuncia la enviaron al médico legista.