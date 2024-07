Denunciará envenenamiento de su perrito.

NADADORES COAH-. Alexis Iván Moreno Valdez interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público por el envenenamiento de su perrito "Will" ya que hasta este momento, autoridades municipales ni se han molestado en hacer una investigación o por lo menos han tenido iniciativa de hacer una campaña para concientizar a la población.

El joven mencionó que no es la primera vez que envenenan a los perros y gatos en el municipio de Nadadores, "Will" no era su mascota era su amigo y tras su envenenamiento, Alexis lo compartió en sus redes sociales, cuando lo hizo público, otros habitantes de la colonia mencionaron que ellos también encontraron a sus mascotas envenenados, esto viene ocurriendo desde años atrás.

"A mí nunca me había pasado hasta ahorita, estoy viendo la manera de denunciar más arriba porque la verdad no confío mucho en el municipio", comentó.

Acudirá al Ministerio Público a interponer una denuncia para que se investigue de lo contrario quienes estén haciendo esto seguirán en lo mismo sin que haya consecuencias al respecto.

La gente sabe que es alguien del mismo municipio pero con exactitud no, por eso quiere denunciar para que sea la autoridad quienes e encargue de realizar la investigación necesaria.

Ese sábado a las 4:50 am se fue de su domicilio, estuvo con su perro y lo vio bien, en la tarde se entera que su perro estaba muerto y eran las 7:20pm, fue algo muy rápido por lo que mencionó que no es cualquier veneno.

"Me gustaría que el caso llegara con activistas que defienden a los animales porque no es justo, mi perro es juguetón como muchos otros que tal sí después de comer veneno lamen a un niño o cualquier otro niño, ese es el peligro", comentó.

Dijo que en estos días interpondrá la denuncia aunque irá al municipio no cree que hagan lo necesario.