Desalojan de manera pacífica a los invasores de Frontera

Tras 10 días de que un grupo de personas tomara posesión de un terreno ubicado sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, durante la madrugada de hoy martes autoridades estatales desalojaron de manera pacífica a los invasores.

Así lo dio a conocer Roberto Clemente Piña Amaya, alcalde de Frontera quien lo celebró con júbilo y alegría pero también con mucha responsabilidad, explicando que aunque sea el camino más complicado celebra que se busque la manera de hacer acciones como esta cada quien desde su responsabilidad.

"Hacer lo correcto no es sencillo ni cómodo, a veces es lo más difícil pero es lo que da seguridad y certeza de que más delante habrá algo favorable", señaló el alcalde.

Dijo que de acuerdo a la información que le hicieron llegar, elementos de corporaciones estatales son quienes durante la madrugada llegaron a este predio para desalojar, fue un tema pacifico de orden, en el marco de legalidad y tranquilidad por parte de policías estatales.

El Estado procedió en torno a una solicitud de un propietario que con certeza legal buscaba la liberación del predio, la mayoría de los invasores no se resistieron aunque sí hay algunas personas detenidas pero eso se tendrá que resolver instancias legales.

Dijo que el Gobierno Municipal está agradecido con el Gobierno del Estado por las acciones emprendidas para garantizar legalidad en Frontera, eso da a la ciudad la ruta y la idea de que deben seguir haciendo de la manera correcta, de la forma legal que es como funciona.

"Es la manera en que la gente quiere que estén trabajando, en que se tiene confianza en autoridades y que trabajen de la mano, que finalmente el resultado final sea en beneficio de la ciudadanía y esto nos obliga a seguir haciendo acciones que a la ciudadanía le informen que estamos trabajando", comentó el alcalde.

Es una señal de que deben seguir por el camino de la legalidad todos, no quiere decir que se pida a la ciudadanía que haga las cosas bien y ellos estén haciendo cosas fuera de la ley, autoridades están obligados a comportarse de manera en que se pide que actué actúen los ciudadanos.

"No soy la vía correcta para hablar de cómo ocurrió pero el Estado hizo valer la legalidad y hoy por la mañana se tuvo en Frontera un evento que indica que gobiernos trabajan en favor de todo lo que tiene que ver con la legalidad, no podemos estar en favor de actos que le den a la ciudad una ruta que es sumamente peligrosa y no correcta, no construye quien hace ejercidos de ser gandayas en base a mentiras y cosas ilegales", comentó.