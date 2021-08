Desaparece jovencito en la Occidental

FRONTERA., COAH.- Familiares del niño Daniel Alejandro Valenciano de 12 años de edad se encuentran desesperados, toda vez que desde hace 2 semanas se encuentra desaparecido y no han sabido nada de él.

El pequeño quien es habitante de la colonia Occidental, al parecer salió de su casa para encontrarse con un amigo, pero desde ese momento no pudieron detectar su paradero y a dos semanas de lo sucedido piden ayuda a la comunidad para dar con él.

“En un inicio pensamos que solo estaba tardando en llegar, no llegó esa noche y comenzamos a buscarlo, no sabemos con quien se fue ni a donde, el único dato que tenemos es que lo vieron en Monclova con César Medina a quien apodan “el gordo” pero estamos desesperados ya que no sabemos porque se fue de la casa”.

Los familiares de Daniel Alejandro comentaron que desconocen porque salió con César Medina, quien es ya es un muchacho grande que nada tiene que hacer acompañado de un niño, pero confían en que solo sea un acto de rebeldía, ya que Daniel sabía andar en transporte público y fácilmente puede llegar a su domicilio si él quiere.

“Le pedimos al a gente que nos ayude, si ve a Daniel comuníquese con nosotros al 8662197607, estamos desesperados y tememos por la seguridad de nuestro niño, desconocemos porque se fue, pero lo queremos de vuelta en casa”.

