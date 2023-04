Desaparece Pinto, El perrito sin ojo

FRONTERA COAH-. Buscan a "Pinto" un perrito que no tiene un ojo y para el que la población estaba colaborando para su tratamiento médico ya que tenía varios tumores y esto fue el causante de que perdiera un ojo, estaban haciendo rifas pero desafortunadamente no lo encuentran.

Carolina Briseño, es la mujer que empezó con las actividades para recaudar fondos, ella tiene en su domicilio muchos perritos que ha rescatado de la calle, pero debido a su embarazo no pudo cuidar de Pinto.

Hay una mujer que aunque no era la dueña del perrito, lo cuidaba y le daba de comer, fue ella quien mencionó que es muy extraño ya que el perrito nunca se va, entra y sale de la casa pero no se va de la privada, a menos que siga a alguna de sus hijas a la tienda pero siempre regresa.

"Estoy muy preocupada por él, no creo que alguien se lo haya llevado, pues es muy desconfiado, no se deja agarrar...pero tampoco es imposible pues anda algo débil, por favor ayúdenme, no pudo desparecer como por arte de magia", señaló Carolina.

La última vez que fue visto fue en la colonia 10 de mayo en Frontera, tenía días que se le notaba débil y había dejado de comer esto es debido a que estaba en un tratamiento de quimioterapias que son muy fuerte, también se sabía muy bien el estado en el que él estaba, ya que el veterinario explicó la gravedad de su enfermedad, lo avanzada que estaba y los riesgos.

"Aun así yo decidí hacerle la lucha, y no pasar de largo como muchos que lo vieron y no hicieron nada, he luchado mucho para conseguir sacarlo adelante a pesar de los contras, y no dejaré que él se rinda", señala la mujer que estaba al pendiente de él", comentó.

Lamentablemente nadie quiso darle hogar temporal, Carolina está embarazada por lo que no podía hacer más, sin embargo espera encontrarlo y verá la forma de tenerlo, hacerle un espacio en su hogar.