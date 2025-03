Descartan más pagos a viudas del Pinabete

SABINAS, COAH. - El abogado Miguel Tinajero Martínez confirmó que las indemnizaciones a las viudas de los trabajadores fallecidos en la mina El Pinabete ya fueron otorgadas conforme a la ley, y aclaró que las posibilidades de obtener pagos adicionales son prácticamente nulas debido a que cualquier acción legal al respecto ya ha prescrito. "Afortunadamente y gracias a Dios, a mi cliente ya le fueron entregadas las indemnizaciones conforme a la ley", declaró el abogado en entrevista.

Tinajero Martínez explicó que, aunque algunos abogados están prometiendo a las viudas la posibilidad de obtener una compensación mayor, esto es legalmente imposible. "Es importante estudiar la ley. Ya prescribieron cualquier tipo de acción, debieron haberlo hecho en su momento y no lo hicieron. Es falso que puedan sacar más dinero, ni del gobierno federal ni de la empresa propietaria de la mina", aseguró.

El abogado detalló que la empresa cumplió con el pago de las indemnizaciones en efectivo y que el daño fue reparado conforme a lo establecido por la ley. "Sí, la empresa estuvo pagando. Hablé con algunas viudas y les expliqué lo que les iban a dar en base a la ley. Además, muchas de ellas estaban cobrando una pensión por parte del Seguro Social, lo que implica que el IMSS absorbió el caso como accidente de trabajo", indicó.

Sobre los casos de algunas viudas que no han recibido el pago, Tinajero Martínez afirmó que estas decidieron rechazar la indemnización inicial con la esperanza de obtener una cantidad mayor. "Algunas no quisieron aceptar porque les prometieron que iban a recibir más dinero. Sin embargo, eso no es cierto. Si los abogados de la empresa promueven un juicio para declarar la prescripción, esas viudas podrían quedarse sin nada", advirtió el abogado.

"Ya pasó más de un año desde que se indemnizó a mi cliente al cien por ciento. Es momento de que las familias comprendan que legalmente el caso está cerrado y que es poco probable que obtengan un beneficio adicional", concluyó.