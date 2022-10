Descubren que oso negro es el asesino

FRONTERA COAH-. Vieron a un oso merodeando por el ejido Pozuelos de Arriba por lo que Jorge Guerrero Salcedo de Vida Silvestre del Gobierno del Estado, señaló que al ver los patrones de los animales que han sido atacados, todo parece indicar que se trata de un oso negro mismo que volvió a atacar el día de ayer.

De acuerdo a lo que han revisado a los ataques a ovinos y caprinos se puede ver que es un oso y más porque la gente lo ha visto, el conocedor del tema señaló que aunque se pensarían que son varios osos, es uno porque ellos caminan mucho y lo hacen durante la noche.

"Los patrones de ataque que se han visto son evidentes de un oso que los ataca en el lomo y en el cuello, cuando están en un corral los ovinos concentrados, al oso le da la fiebre del depredador, ellos matan todo porque saben que posteriormente pueden consumirlo en forma de compuesta, en carroña", comentó.

Lo que están haciendo con Protección Civil y la Secretaría de Desarrollo Rural, es trata de instrumentar un sistema de trampas que permitan capturar al oso que ha estado haciendo estos daños y no agarrarla con todos los osos que se vean.

Guerrero Salcedo explicó que últimamente hay mucho movimiento de esta especie porque están en una etapa de recarga energética hipofagia que hace que los osos de América estén con mucha hambre para recargar energía y para poder pasar el invierno.

Una de las recomendación es que si hay cadáveres que tiraron otros productores y no reportaron, es importante hacerlo y puedan cobrar un seguro ganadero que compensa los daños que hacen depredadores como el puma, coyote, oso negro e incluso los perros domésticos que en la noche se vuelven salvajes y que pueden afectar al ganado pues se han tenido varios eventos en la parte sur de Coahuila y en Ramos Arizpe, son jaurías de perros que incursionan y matan ganado ovino.

De acuerdo a los patrones, todo indica que es un oso.

Dijo que para que la gente pueda cobrar un seguro se necesita la certeza de que fue un depredador que lo haya afectado y no presentar animales que no hayan sido atacados, es importante que el productor tengan su unidad de producción pecuaria (UPP) en regla, porque de lo contrario no podrá obtener el seguro, los interesados se pueden comunicar al 5591269400.

Por lo pronto ya se instalaron las trampas especializadas precisamente para este tipo de ejemplares, porque ellos son muy fuertes y las pueden romper, ya se han tenido experiencias, esta trampa permite que el ejemplar atrapado no se haga daño en colmillos y uñas, porque es muy común que estando en una trampa traten de escapar, su única herramienta es morder y a veces se quiebran mucho los dientes y al liberarlos ya van en desventaja.

Reiteró al público que si ven un oso eviten sacarles fotografías, darles de comer o beber agua, lo mismo para productores si tienen algún cadáver entiérrenlo y no lo pongan al aire libre porque eso atrae a los depredadores, una vez que se interactúa con un oso de esta forma ellos estarán en el lugar y harán este tipo de acciones naturales para ellos pero que para el productor es muy trágico porque pierde sus recursos.

"Los osos son animales silvestres, impredecibles y como tal hay que tratarlos porque pueden tener un efecto hacia las personas que se confíen, si no les abres el mercado ellos van a entender que no van a ser bien recibidos, finalmente el hombre ha invadido su territorio porque ellos no saben de carreteras ni espacios", comentó.