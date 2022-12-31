Desea Hugo bienestar a San Buena

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El profe Hugo Iván Lozano Sánchez alcalde de San Buenaventura envió su mensaje de fin de año, cargado de buenos deseos para todas las familias y quienes han confiado en invertir en esta localidad.

Efusivo, dijo que en esta fecha tan importante donde todos nos planteamos nuevas metas, desea a la comunidad de San Buenaventura que cuenten con mucha salud.

Expuso que para seguir laborando con el esfuerzo que requiere la administración pública, es necesario contar principalmente con salud, para redoblar acciones en beneficio de la ciudad donde se gobierna con el ímpetu de ver cristalizado el desarrollo en todos los sentidos.

“Este 2023 espero que traiga mucha Paz, Armonía y Salud en todos los hogares de San Buenaventura, que las bendiciones lleguen en cascada principalmente en el tema familiar yo creo mucho que es necesario reencontrarnos con los nuestros, que seamos mejores en todos los aspectos y que este año que inicia se refuercen los lazos en cada hogar”.

Para cerrar el año acompañará a los abuelitos del Asilo y llevará cena con buenos deseos para ellos también.