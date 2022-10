Desestabiliza la salida de Clouthier

SALTILLO, COAH.- Martha Valdés González, Diputada del Partido Acción Nacional en Coahuila, expresó que la renuncia de Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía en México, ha hecho temblar al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y movió la estabilidad de su mandato por lo que ella representa.

"Hay ya muchas salidas de funcionarios claves en el Gobierno Federal, pero la realidad es tal y como lo dijo Tatiana Clouthier, el Presidente de México tiene a muchos lobos que lo rodean, que sólo ellos mandan y lo único que les interesa es la asociación presidencial que han consolidado", añadió la legisladora.

Valdés González recordó que la ahora ex Secretaria de Economía presentó su renuncia desde el pasado mes de julio y no fue hasta octubre que pudo hacerla efectiva "Eso demuestra que López Obrador hizo hasta lo imposible para retenerla, pero al final, ella demostró que no está de acuerdo con sus formas de trabajo".

De igual manera, la Diputada Local del PAN en Coahuila dijo que el nivel de corrupción del Gobierno Federal está cada vez más al descubierto, como los documentos filtrados con el hackeo de Guacamaya en donde se da a conocer la venta de armas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional hacia la delincuencia organizada: "Hay mucha incertidumbre con la información que nos han proporcionado y que muestra todas las mentiras que cada mañana sale a decir López Obrador que sólo gente como él puede creer".

Como se recordará, Tatiana Clouthier anunció su renuncia al cargo en una conferencia matutina en Palacio Nacional. "Me tocó jugar en las grandes ligas y uno debe saber cuándo debe retirarse, me paso a la porra donde seguiré con ánimo al equipo", expresó.

Por su parte, el Presidente de México indicó: "Respetamos su decisión, insistimos en que se quedara, pero es una mujer con convicciones".