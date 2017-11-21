Desfilan en Castaños

Castaños.-Magno evento se llevó a cabo para celebrar el 107 Aniversario de la Revolución Mexicana en Castaños, Autoridades Municipales encabezadas por el alcalde José Isabel Sepúlveda Elías, su esposa Hilda Diamantina de Sepúlveda, así como el cuerpo edilicio desfilaron por las principales calles de esta ciudad.

En punto de las 8 de la mañana se llevó a cabo una ceremonia cívica donde autoridades colocaron el arreglo floral al busto de don Francisco I. Madero ubicado en la colonia Héroes del 47, Posteriormente dio inicio el desfile revolucionario con más de 20 contingentes de planteles educativos.

Desde temprana hora se reunió gran cantidad de personas para presenciar el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.

Cerca de 4 horas fue la duración del desfile revolucionario en esta localidad, donde cientos de alumnos de diversas escuelas marcharon por el bulevar Juárez, calle Allende y Miguel Hidalgo hasta arribar a la plaza principal.

Con vestuarios coloridos y bailando al ritmo de la música mexicana, cientos de estudiantes denotaban la alegría y entusiasmo para los miles de espectadores durante este recorrido.

Los adultos mayores del DIF municipal encabezaron dicho desfile, con coloridos vestuarios bailando al son de la Rielera.

Veinte contingentes participaron durante el magno evento con un colorido desfile, centros educativos marcharon con atuendos alusivos a dicha época.

Al final decenas de cabalgantes desfilaron por las principales calles de esta localidad.