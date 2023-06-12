Destaca el DIF SB eventos culturales

San Buenaventura, Coahuila.- El DIF San Buenaventura sigue apoyando a los grupos de adultos mayores que representan a la institución en eventos artísticos, culturales y deportivos.

La maestra Lorena Del Valle directora del DIF dijo que este fin de semana el grupo de ballet folclórico YOLOTZIN dirigido por el profe Víctor Manuel de la Cruz López, representó al Ayuntamiento sambonense en evento especial del municipio de Sacramento

El grupo del adulto mayor del DIF San Buenaventura participó con el cuadro Carnaval de Chiapas recibiendo el reconocimiento de la población.

Fue un evento de mucha fe en el marco del Aniversario de la iglesia del Sagrado Corazón de Sacramento, Coahuila y la feligresía organizó diferentes actividades.

Las integrantes que participaron son: María de los Ángeles, Rosario Reyes, Rebeca Lugo, María Elena Rivera, Esperanza Ramos y María Inés Verduzco.