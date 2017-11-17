Destapó préstamo desfalco en primaria

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La directora de la escuela primaria Año de Juárez, Ángela Virginia García Méndez dijo que espera que el problema de desfalco en que incurrió la anterior mesa directiva cuyo monto asciende a 193 mil pesos quede resuelto cuanto antes, para que el nombre del plantel deje de ser causa de noticia.

La Directora dijo que todo inició cuando de manera desinteresada ella ofreció prestar dinero para la compra de pintura del plantel, en el entendido de que se lo iban a regresar, sin embargo a la hora de pedírselo se encontró con que no se lo podían pagar porque simplemente no había.

Fue entonces cuando comenzaron las indagaciones llegando el caso hasta donde todos saben y que la verdad resulta mortificante para el plantel, pero en especial para los padres de familia que saben que los 193 mil pesos son recursos guardados desde hace tres años, pues el plan que se tenía era el arreglo de la barda perimetral una vez que la SEP lo autorizara.

Estos fueron años de mucho sacrificio, incluso exalumnos se ofrecieron para donar material, acción que se suspendió cuando se descubrió el desfalco, a la fecha no se han realizado actividades grandes porque los padres de familia cayeron en desánimo y es normal la desconfianza.

Agregó la Directora que todo tiene un propósito y que el dinero tenía destino, ya que 64 mil pesos eran para la construcción de la barda perimetral, 52 mil para la reparación de las cuarteaduras de dos aulas y 30 mil para la compra de proyectores ya que la enciclomedia no funciona sin ellos, además de invertir en reparaciones que requiere el plantel.

Dijo que esta escuela es su segunda casa, ahí fue alumna, después maestra por 21 años y ahora tres años directora y siente mucho lo que está pasando ya que si es algo es por los maestros que tuvo.

Afirmó que no es justo en lo que se ha visto envuelto el plantel que en este momento es motivo de escándalo, por lo que pide que el asunto se resuelva lo mas pronto posible, por el bien del personal docente, de los alumnos y los padres de familia.